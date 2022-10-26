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Emniyet Genel Müdürlüğü, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı. 9 suç grubuna yönelik operasyonda 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı. 9 suç grubuna yönelik operasyonda 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Asayiş 26.10.2022, 08:55
Emniyet Genel Müdürlüğü, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı. 9 suç grubuna yönelik operasyonda 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.