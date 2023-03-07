Eminönü’nde tramvay kazasının ardından seferler normale döndü

Eminönü’nden Sirkeci istikametine seyrederken raydan çıkan tramvay, elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından tramvay raya oturtularak götürüldü. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü.

Edinilen bilgiye göre, Eminönü’nden Sirkeci istikametine devam eden tramvay, henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkmış, saat 14.45 sıralarında meydana gelen olayda raydan çıkan tramvay elektrik direğini çevreleyen taşlara çarpmıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşanmıştı.

Tramvay hattında seferler yaklaşık 1 buçuk saat Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapıldı. Ekiplerin çalışması sonucu tramvay raya oturtularak götürüldü. Tramvay seferleri de normale döndü.