Eminönü’nde taksiler tek tek denetlendi

İstanbul Eminönü’nde sivil trafik ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde kısa mesafede yolcu almayan, turistlerle pazarlık yapan, emniyet kemeri takmayan, taksilere cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen taksi şoförü, “Can güvenliğimiz yok. Taksici bıçaklanırken emniyet kemerini çıkaramadı. Ben onun için takmadım” diyerek kendisini savunurken, ceza yiyen başka bir taksi sürücüsü ise, “Telefona daldım. Önemli bir konuşma yapacaktım. Yakalandım yani. Cezayı hak ettim” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü’nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Saat 11.00’de başlayan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre ve belgeleri tek kontrol edildi. Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 3 taksi şoförüne 144’er lira para cezası uygulandı. Öte yandan seyir halinde telefonla konuşan bir taksi şoförüne ise 314 TL para cezası uygulandı.

Ceza yiyen taksi şoföründen ilginç savunma

Yapılan denetimlerde emniyet kemeri uygun takılı olmadığı için para cezası uygulanan bir taksi şoförü, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Trafik ceza puanım yok. Adam gibi çalışıyorum. Taksimetre ile çalışıyoruz. Ama can güvenliğimiz yok. Taksici bıçaklanırken emniyet kemerini çıkaramadı. Ben onun için takmadım. Üstten taktım alttan takmadım. Bir an önce kurtulup atabilmek için. Zaten UBER’den başka müşteri çalışmıyorum. Kafam rahat olsun diye. Yani her şeye uysam da bir yerden bir şey çıkıyor” dedi.

Ceza yiyen başka bir taksi şoförü ise trafikte seyir halinde telefonda konuşan taksici ise yediği para cezasını hak ettiğini söyledi. Taksici, “Arkadaşlar görevini yapıyor. Emniyet görevini yapıyor. Daldım. Önemli bir konuşma yapacaktım. Yakalandım yani. Cezayı hak ettim” şeklinde konuştu.

Kent genelinde taksicilere yönelik yapılan denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi.