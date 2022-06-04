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Emet’te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 04.06.2022, 08:37
Emet’te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Aydıncık köyü Yayla mevkii 4 No’lu bölmede yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını Emet Orman İşletme Müdürlüğü, Örencik ve Çavdarhisar Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.

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