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Emet’te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Kütahya’nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.
Asayiş 04.06.2022, 08:37
Kütahya’nın Emet ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Aydıncık köyü Yayla mevkii 4 No’lu bölmede yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangını Emet Orman İşletme Müdürlüğü, Örencik ve Çavdarhisar Orman İşletme Şefliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.