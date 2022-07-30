banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü

Emet’te trafik kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Emet ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 30.07.2022, 12:24
Emet’te trafik kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Emet ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 43 PH 239 plakalı özel aracı ile sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sarıayak köyünden Emet ilçesinde çalıştığı markete gelmek için yola çıkan Ebru Altın (26), Kızıldere mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Ebru Altın olay yerinde hayatını kaybederken, sıkıştığı araçtan Emet Bor İşletme Müdürlüğü kurtarma ekiplerince çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu