Emet’te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Emet-Hisarcık çevre yolunda meydana geldi. Hisarcık istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BJF 84 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Sezer Ş.’nin (29) kullandığı yabancı plakalı araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralardan Safiye Korkmaz (75) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.