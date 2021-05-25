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Emel Tokkal’ın kızının katil zanlısına öfkesi

Eskişehir’de Tokkal ailesinin katili Mehmet Şerif Boğa’nın yargılandığı karar duruşmanın çıkışında konuşan Emel Tokkal’ın kızı Beyza Nur Kayaalp, “Bence çok şanslı birisi. Hak ettiğinden çok daha iyi bir yere gidiyor. Başka bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

Asayiş 25.05.2021, 15:01
Emel Tokkal’ın kızının katil zanlısına öfkesi

Eskişehir’de Tokkal ailesinin katili Mehmet Şerif Boğa’nın yargılandığı karar duruşmanın çıkışında konuşan Emel Tokkal’ın kızı Beyza Nur Kayaalp, “Bence çok şanslı birisi. Hak ettiğinden çok daha iyi bir yere gidiyor. Başka bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Şerif Boğa (29), ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve İlkay-Emel Tokkal çiftini ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasının çıkışında, duyduğu öfkeyi dile getiren Emel Tokkal’ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp, “Bence çok şanslı birisi. Hak ettiğinden çok daha iyi bir yere gidiyor. Başka bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

Öfkeli evlat konuşmasının ardından adliyeden uzaklaştı.
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