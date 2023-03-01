Emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın yargılanmasına devam edildi

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Cankıymaz’ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Nuri Cankıymaz ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı, önceki celse istenilen bilirkişi raporunun dava dosyasına gelmediğini belirtti.

Söz alan sanık Cankıymaz, aylardır ev hapsinde bulunduğunu yakınlarının cenazelerine katılamadığını söyleyerek, "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin yakınlarının cenazesine katılamadığını konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinin "haftada bir kez kollukta imza atma" şeklinde değiştirilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı da sanığın kendisine isnad edilen suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphe bulunduğu ve yurt dışına kaçarken yakalandığını belirterek "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin devamına hükmedilmesini istedi.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarının devamına hükmederek, bir sonraki celseyi 24 Mayıs’a erteledi.