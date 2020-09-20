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Emekli polisin aracından 61 kilo 750 gram eroin çıktı
ERZURUM’DA UYGULAMA NOKTASINDA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DURDURULAN EMEKLİ POLİSİN ARACINDAN 61 KİLO 750 GRAM EROİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 20.09.2020, 18:22
Erzurum’da uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durdurulan emekli polisin aracından 61 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Erzurum Aşkale uygulama noktasında alının istihbarat sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından emekli polis S.N.A. yönetimindeki 34 HR 3384 plakalı otomobil durduruldu. Narkotik köpeği ‘Dük’ ile otomobilde yapılan aramada, aracın çamurluğuna yapılmış özel bölümde gizlenen 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
Emekli polis S.N.A. gözaltına alındı.
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