Emekli polisi silah zoruyla gasp eden şüpheliler yakalandı

Üsküdar’da döviz bürosunda kuryelik yapan emekli polis, bıçak zoruyla gasp edildi. 800 bin TL’yi gasp eden şüpheler yakalanırken, paranın sadece 520 bin TL’si ele geçirildi.

Üsküdar Altunizade Mahallesi saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, döviz bürosunda kuryelik yapan emekli polis, Fatih ilçesinde bulunan çarşıdan aldığı 800 bin TL’yi çalışmış olduğu döviz bürosuna götürmek için yola çıkmıştı. Emekli polis yolda gittiği sırada, üç kişi tarafından bıçak zoruyla gasp edildi. Şüpheler daha sonrasında aldıkları 800 bin TL ile onları bekleyen araca binip olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkalleri tespit edildi. Yapılan çalışmaların sonunda şüpheliler Küçükçekmece’de oldukları öğrenildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonda 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına aldı. Gürcistan uyruklu Kaxa G. ve Zaza K. , Azerbaycan uyruklu Ali A. ve Rufat A. isimli şahısların daha önceden suç kayıtları bulunmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheler adli makamlara sevk edildi.