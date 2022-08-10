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Emekli polis memuru kazada hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nizip İlçesinde emekli polis memuru Mehmet Bozkurt idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada Bozkurt hayatını kaybetti.

Asayiş 10.08.2022, 12:47
Emekli polis memuru kazada hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nizip İlçesinde emekli polis memuru Mehmet Bozkurt idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada Bozkurt hayatını kaybetti.

Kaza, Belkıs Zeugma yolunda meydana geldi. Emekli polis memuru olduğu öğrenilen Mehmet Bozkurt idaresindeki 27 ALP 573 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ters dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Bozkurt’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli polis memuru olduğu öğrenilen Mehmet Bozkurt’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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