Emekli polis kahvehanede dehşet saçtı: 2 ölü

Adana’da emekli polis memuru kahvehanede oturduğu sırada tartıştığı iş yeri sahibiyle birlikte yanında bulunan kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevlerin Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, emekli polis memuru Kamil G., kahvehanede oturduğu sırada iş yeri sahibi Bahadır Serindağ (43) ve Sabri Özgenç (44) ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında emekli polis memuru Kamil G., yanında bulundurduğu tabancasını çıkartarak iş yeri sahibi ile yanında bulunan kişiye defalarca ateş açtı. Bu sırada emekli polis kahvehanede bulunan diğer müşteriler tarafından etkisiz hale getirildi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler emekli polis memuru Kamil G.’yi gözaltına alındı.

Yerde kanlar içerisinde yatan Bahadır Serindağ ve Sabri Özgenç sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralı şahıslar kurtarılamadı. Maktullerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.