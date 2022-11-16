Emekli polis eşini sokak ortasında öldürdü

Gaziantep’te 38 yaşındaki bir kadın, boşanma aşamasındaki emekli polis memuru eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Derya Yavuz, işten çıktıktan sonra evine doğru giderken arkadan yanaşan boşanma aşamasındaki emekli polis memuru eşi M.Y. (52) tarafından silahla vuruldu. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan 3 çocuk annesi Derya Yavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı koca kaçtı

Eşini sokak ortasında öldüren katil zanlısı koca M.Y. ise olay yerinden kaçtı. Katil zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından her yerde aranıyor.