Emekli olmak için gün sayan işçi trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emekli olmak için gün sayan işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Manavgat Meslek Yüksek Okulunda hizmetli olarak görev yapan Yaşar Gökçe (52) motosikletiyle Taşağıl’dan Manavgat’ta görev yaptığı okula giderken, Zafer D.’nin kullandığı 07 AVJ 926 plakalı araba kiralama firmasına ait otomobil arkadan çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Gökçe yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emekli olmak için gün sayarken kaza sonrası hayatını kaybeden Gökçe’nin cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası memleketi Taşağıl Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay sonrası kaçtığı belirlenen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.