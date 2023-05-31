Emekli öğretmeni gasp eden zanlılar kısa sürede yakalandı

Tekirdağ’daki evinde yalnız yaşayan emekli öğretmeni gasp eden kar maskeli 3 zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yeni Mahalle Papatya Sokak üzerinde bulunan evinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen İbrahim Ekinci’nin evine gece saat 02.00 sıralarında kar maskeli üç kişi gelerek, iddiaya göre bıçak zoruyla evde bulunan kasayı açtırıp kasada bulunan banka kartlarını, değeri yüksek eşyaları ve son olarak da 59 RD 411 plakalı otomobilini alarak kaçtı.

Zanlılar kısa sürede yakalandı

Kısa sürede olayın şokunu üzerinden atan İbrahim Ekinci, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Emekli öğretmen Ekinci’nin gasp iddiaları üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, gerçekleştirdikleri güvenlik kameraları incelemeleri ve çalışmalar sonucu 3 zanlının Ö.Ş., E.Ö. ve H.A. olduklarını tespit ederek yakalama çalışması başlattı. Olayın ardından Ekinci’nin kredi kartından para çeken zanlılardan Ö.Ş. ve H.A. Çerkezköy ilçesinde, E.Ö. isimli zanlı ise Saray’daki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı zanlıların, Ekinci’nin geçtiğimiz yıllarda ölen oğlunun arkadaşları olduğu iddia edilirken, yakalanan Ö.Ş., E.Ö. ve H.A. isimli 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.