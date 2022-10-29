Emekli öğretmen yalnız yaşadığı dairede ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli olduktan sonra ilçeye yerleşen ve uzun yıllardır ilçede ikamet eden 69 yaşındaki öğretmen Fatma Eren Kayacıklı’nın dairesinden kötü koku gelmeye başladı. Kayacıklı’dan haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir aracılığıyla açılan daireye giren ekipler, Kayacıklı’yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kayacıklı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere belediye morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.