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Emekli komiserin sürdüğü araçta 16 düzensiz göçmen yakalandı
TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ DÜZENSİZ GÖÇMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. POLİS EKİPLERİNCE SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ TOKİ UYGULAMA NOKTASINDA YAPILAN KONTROLDE SÜRÜCÜLÜĞÜNÜ EMEKLİ KOMİSER S.A.’NIN YAPTIĞI 34 AJ 5253 PLAKA TRANSİTTE ARAMA YAPILDI.
Asayiş 08.10.2020, 13:57
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan minibüste 16 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsünün emekli komiser olduğu öğrenildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında yapılan kontrolde, sürücülüğünü emekli komiser S.A.’nın yaptığı 34 AJ 5253 plakalı minibüs kontrol edildi. Aramalarda, 2 Afganistan, 14 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 16 erkek düzensiz göçmen yakalandı.
Aracın sürücüsü Emekli Komiser A.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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