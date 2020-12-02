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Emekli astsubayın cenazesi 59 gün sonra bulundu

Ordu’da 59 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan emekli astsubayın cansız bedeni bulundu.

Asayiş 02.12.2020, 12:36
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Emekli astsubayın cenazesi 59 gün sonra bulundu

Ordu’da 59 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan emekli astsubayın cansız bedeni bulundu.

Altınordu ilçesi Gökömer Mahallesi’ndeki dere kenarında 4 Ekim tarihinde terk edilmiş vaziyette otomobili bulunan emekli astsubay Remzi Beyazıt’ı bulmak için bölgede arama çalışması yapan ekipler ve mahalleli, bir sonuca ulaşamadı. Kaybolduğu günün ardından aradan geçen yaklaşık 2 aylık sürenin ardından Beyazıt’ın cenazesi, aracının bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre aşağıda, dere içerisinde bulundu. Cenaze, kesin ölüm nedeninin araştırılması için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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