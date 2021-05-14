banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cuma namazı sırasında camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti
Cuma namazı sırasında camiye düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece'de Göl sineği paniği!
İstanbul Büyükçekmece'de Göl sineği paniği!
Gram altın 500 TL'nin üzerinde
Gram altın 500 TL'nin üzerinde
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!

Emekli akademisyen dere yatağında ölü bulundu

Antalya’da akrabalarını ziyarete gelen emekli akademisyen dere yatağında ölü bulundu.

Asayiş 14.05.2021, 13:17
Emekli akademisyen dere yatağında ölü bulundu

Antalya’da akrabalarını ziyarete gelen emekli akademisyen dere yatağında ölü bulundu.

Olay, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya’dan Manavgat ilçesinin Çaltepe Mahallesi’ne ablasını ziyarete gelen Mehmet Akbaş (70) saat 06.30 sıralarında Çaltepe mahalle merkezinden, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Sulu mevkisine gitmek üzere yaya olarak evden ayrıldı. Konya Selçuk Üniversitesinden emekli Akademisyen Mehmet Akbaş’ın eve geri gelmemesi üzerine yakınları jandarmaya başvurdu. Jandarma Su altı arama ekiplerince yapılan arama sonucunda Akbaş’ın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Dereye düşerek boğulduğu tahmin edilen Akbaş’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu