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Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti
Mersin’de bir kişi emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti.
Asayiş 29.08.2022, 21:58
Mersin’de bir kişi emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde arkadaşından emanet aldığı motosikletle gezintiye çıkan Mehmet Karadağ (40), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, Karadağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Karadağ’ın henüz 2 ay önce evlendiği öğrenildi.
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