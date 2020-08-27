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Eltisini bıçakla ağır yaralayan kadın adliyeye sevk edildi
SAMSUN'DA ELTİSİNİ BIÇAKLA AĞIR YARALADIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN Ş,A.(35) ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
Asayiş 27.08.2020, 13:26
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Samsun’da eltisini bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eltisi Ş.A.’nın (35) bıçaklı saldırısına uğrayan N.A. (38) adlı kadın ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Ş.A. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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