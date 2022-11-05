Elma bahçesinde ölü bulunan yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

Karaman’da kayıp olarak aranırken, kardeşine ait elma bahçesinde cansız bedenine ulaşılan 68 yaşındaki Halil Kocaer, son yolculuğuna uğurlanırken, yapılan ön otopside vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora göre ortaya çıkacağı öğrenildi.

Olay, Fatih Mahallesinde bulunan elma bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Halil Kocaer, 2 Kasım günü öğle saatlerinde İmaret Mahallesinde bulunan ikametinden bisikletiyle ayrıldı. Kocaer’in akşam eve dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri Halil Kocaer’i bulabilmek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından yaşlı adamın gittiği güzergahları takip etti. Kocaer’in bisikletiyle en son Fatih Mahallesinde bulunan erkek kardeşinin elma bahçesine doğru gittiği belirlendi. 3 Kasım günü aile yakınları ile birlikte elma bahçesinde arama yapan polis ekipleri, Halil Kocaer’in bahçedeki kiraz ağacının altında üzerindeki elbiseler yanmış halde cansız bedenine ulaştı. Olay şüpheli olarak değerlendirilirken, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Kocaer’in cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kocaer’in burada yapılan ön otopsisinde vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı, yanan elbiselerinde ise benzin kokusunun bulunduğu, bunun da Adli Tıp Kurumundan gelecek olan rapora göre kesin ölüm sebebinin ortaya çıkacağı öğrenildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Kocaer’in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Kocaer için Ahmet Yesevi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namaza Kocaer’in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Kocaer, Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.