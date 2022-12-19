Elma ağacı budarken düşen kişi ağır yaralandı

Samsun’da elma ağacı budarken düşen 57 yaşındaki Mustafa Kaya, boyun kayması sonucu ağır yaralandı. Şahsın düşme ve ambulansa götürülme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan bahçeli bir evde meydana geldi. Mustafa Kaya merdiven yardımıyla çıktığı elma ağacından dengesinin kaybederek düştü. Düşme sonucunda boynunu önce elma ağacına akabinde çıktığı merdivene çarpan Kaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Kaya’yı alarak hastaneye kaldırdı.

“Davacıyım"

Mustafa Kaya’nın kardeşi Ömer Kaya, “Ağabeyimin evlilik yıldönümü, az daha ölüm yıl dönümü olacaktı. Ağabeyim elma ağacını budarken oradan düşüyor. Ambulans anında geliyor. Ambulansın anında gelmesinden bir sıkıntı yok. Gelen sağlıkçılar ağabeyime ‘elini salla, ayağını salla’ diyor. Ağabeyimi ambulansa yürütüyorlar. Ambulanstan sonrada 2 buçuk 3 kilometre boynuna bir şey takmadan götürüyorlar. Ağabeyim yarı yolda ‘boynum ağrıyor’ diye bağırınca boyunluk takıyorlar. Ağabeyim fakülte hastanesine götürülüyor. Fakültedeki doktor ‘bunun boynu geri kaymış’ dedi. Burnundan nefes alamıyor. 4 saat ameliyatta kaldı. 37 saat de yoğun bakımda kaldı. Ben o gün ambulansta çalışanlardan davacıyım” dedi.

Şahsın düşme ve ambulansa götürülme anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.