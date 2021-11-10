Ellerini bağlayıp 4 gün alıkoydular

Mersin’de borçlu olduğu iddia edilen şahıslar tarafından elleri bağlanıp, 4 gün boyunca darp edilip alıkonulan bir vatandaş, polisin operasyonuyla kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, A.Ö. isimli bir şahsın 4 gündür bir iş yerinde zorla tutulduğu bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kurtarma operasyonu düzenledi. Yapılan başarılı operasyonla elleri bağlı bir şekilde iş yerinde tutulan vatandaş kurtarılırken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların iş yerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 2 pompalı tüfek, 7 kartuş, 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 6 gram esrar ile bir miktar para ele geçirildi. Mağdur A.Ö. ifadesinde H.K. ve D.K. isimli şahıslara borcu olduğunu, konuşmak amacıyla bahse konu iş yerine gittiğini, burada H.K.’nın talimatıyla ellerinin bağlandığını, 4 gün boyunca 8 şahsın kendisini zorla iş yerinde tuttuğunu, darp ettiğini, cep telefonunu aldıklarını ve silahla tehdit ettiklerini belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si ev hapsi alırken, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.