Ellerine havlu parçası dolanmış asılı halde ölü bulundu

Samsun’da 30 yaşındaki genç evinde her iki eline kesilen havlu parçası dolanmış olarak yine havlu parçası ile doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aydır eşi ile ayrı yaşadığı öğrenilen 30 yaşındaki Oğuzhan Us’tan haber alamayan yakınları polisten yardım istedi. İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan eve giren polis ekipleri Oğuzhan Us’u doğalgaz borusuna kesilmiş havlu parçası ile asılı halde ölü buldu. Oğuzhan Us’un iki eline de havlu parçasının dolanmış olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.