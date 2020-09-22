Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçan zanlıyı yakalamak için seferber oldular
ELLERİ KELEPÇELİ OLARAK KAÇAN ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN POLİS EKİPLERİ ARANMADIK YER BIRAKMADI
Erzincan’da ekip otosundan atlayarak elleri kelepçeli olarak kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri seferber oldu. Zanlıyı bulmak için inşaat alanları, park ve bahçeler didik didik gecenin karanlığında el fenerleriyle arandı.
Olay, gece saatlerinde Erzincan merkezde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir olayla ilgili gözaltında bulunan zanlı ekip otosuyla götürülürken kendini araçtan dışarı atarak elleri önden kelepçeli olarak kaçtı. ‘Dur’ ikazı yaparak havaya birkaç el ateş açan polis ekiplerinden kaçan zanlı bir süre sonra gecenin karanlığında izini kaybettirdi.
Zanlının yakalanması için polis ekipleri seferber oldu. Birçok mahallede bulunan tenha yerler, inşaat alanları, park ve bahçeler el fenerleriyle çok sayıda polis tarafından didik didik arandı.
Uzun aramalara rağmen zanlı bulunamazken çalışmalar sürdürülüyor.
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