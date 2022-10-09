Elini kolunu sallayarak geldi, nevresim takımını çalarak gitti

Bursa’da bir kişi, kaldırım üzerinde reklam amaçlı duran nevresim takımını çaldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs elini kolunu sallayarak gelip kaldırım üzerinde reklam amaçlı duran nevresim takımını çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.