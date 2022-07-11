banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Hıncal Uluç entübe edildi
Hıncal Uluç entübe edildi
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi

Elini kıyma çekme makinesine kaptıran 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde elini kıyma çekme makinesine kaptıran 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Asayiş 11.07.2022, 13:46
Elini kıyma çekme makinesine kaptıran 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde elini kıyma çekme makinesine kaptıran 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başdere Mahallesi’nde meydana gelen olayda T.Ö. (4), ailesinin kıyma çektiği sırada elini makineye soktu. Yaralanan talihsiz çocuk, kıyma makinesi ile beraber Ürgüp İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.Ö.’nün sıkışan eli burada Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, çocuk da tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu