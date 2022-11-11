Eline serum takılı çocuğunu elektrikli bisikletle taşıdı... O anlar kamerada

Adana’da bir baba ve annenin elinde serum takılı çocuğunu elektrikli bisikletle taşıması görenleri hayrete düşürdü.

Akıllara durgunluk veren olan Girne Bulvarı D-400 karayolu Ceyhan istikametinde yaşandı. Plakası bulunmayan elektrikli bisiklet üzerindeki eline serum bağlanmış 1’i çocuk 2’si kadın 4 kişi trafikte seyir halinde gitmesi dikkatlerden kaçmadı. Aracın direksiyonunda bulunan kimliği belirsiz adama sarılmış bir kadın onun arkasında bulunan diğer kadının kucağındaki çocuk adeta ölüme davetiye çıkararak yollarına devam etmesi görenleri, “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

En arkada oturan kadının bir elinde çocuk diğer elinde serum şişesi tutması bu kadarına da ‘Pes artık’ dedirtti. O sırada tehlikenin farkında olmayan küçük çocuk hiçbir şeyden habersiz bir şekilde eline bağlı serumun kordonuyla oynadığı görüldü. Trafik ışıklarını hiçe sayarak yoluna devam eden elektrikli bisiklet sürücüsü bir süre sonra gözlerden kaybolurken ölüme davetiye çıkarılan bu anlar ise objektiflerine saniye saniye yansıdı.