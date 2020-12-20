Elindeki tüfek ateş aldı, arkadaşı hayatını kaybetti

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde tüfeğin kazayla ateş alması neticesinde bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyündeki meydana geldi. İddiaya göre, evde arkadaşlarıyla birlikte oturan Volkan E., yarı otomatik tüfeği eline aldı. İncelerken tüfek kazayla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar odada bulunan Alper Yazıcı’nın başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüfeğin ateş alması neticesi ağır yaralanan Alper Yazıcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk babası Alper Yazıcı’nın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Alper Yazıcı’nın cenazesi Covid-19 tedbirleri kapsamında Yeşilyayla Köyü mezarlığına defnedildi.

Kazayla arkadaşının ölümüne neden olan Volkan E., cenaze evinden İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam sürüyor.