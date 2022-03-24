Elindeki dövmeden yakayı ele veren hırsızlık şüphelisi, kamyonun altında saklanırken yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet çalan hırsızlık şüphelisinin kimliği, jandarmanın güvenlik kameralarını incelemesi sonucu elindeki dövmeden tespit edildi. Operasyon sırasında ekipleri görünce kaçan şüpheli, bir kamyonun altında saklanırken yakalandı.

Olay, 16 Mart Çarşamba günü Çolaklı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli vatandaşın motosikletinin çalındığı yönündeki müracaatı sonrası Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma Dedektifleri JASAT ekipleri Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma sonunda güvenlik kameralarından, motosikleti çalan şüpheliyi elindeki dövmeden tespit ederek Y. K. olduğunu belirledi. Şüpheli Y.K., Doğu Garajı çevresinde JASAT ekiplerini görünce kaçarak Aşağı Pazarcı Mahallesi 1068 Sokak’ta motosiklet tamircilerinin bulunduğu bölgede bir kamyonun altına saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi Y.K.’nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.