Elindeki bıçakla kendine zarar vermek isteyen genci polis engelledi

Arnavutköy’de gece saatlerinde elindeki bıçakla sokak sokak gezerek kendisine zarar vermek isteyen genç, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eline bıçak alan genç, sokak sokak gezerken bir yandan da kendine zarar vermek istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna etmeye çalıştığı genç, dakikalar süren çabanın ardından ikna edilerek elindeki bıçak alındı. Genç hastanede sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.