Elinde havai fişek patlayan adamın parmaklarını bulup dondurucuda sakladı

Adana’da havai fişek patlaması sonucu bir kişinin kopan parmaklarını Adana Büyükşehir Belediyesi personeli bularak hastaneye götürdü. Parmakların, yaralı adama ameliyatla dikileceği öğrenildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezonu şampiyon tamamladı. Mavi lacivertli ekibin şampiyon olmasının ardından kentte yapılan kutlamalar sırasında U.T. (32) elinde havai fişek patlaması sonucu iki parmağını kaybetti. Yaralı adam çevredekilerin yardımıyla motosikletle özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama sesini duyan Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) şantiyesinde görevli Cengiz Balcı ve beraberindeki diğer belediye personeli, kopan parmakları bulmak için çevreyi aradı. Balcı, yarım saatlik arama sonucunda 2 parmağı buldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Görevlilerden parmağın saklama koşulları hakkında bilgi alan Balcı, poşete koyduğu parmakları derin dondurucuda muhafaza etti.

Sosyal medyada paylaştı

Balcı, arkadaşlarının desteğiyle durumu sosyal medyadan paylaştı ve parmağı kopan U.T.’nin yakınlarına ulaştı.

Parmağı hastaneye ulaştıran Cengiz Balcı, “Bir patlama oldu ve ardından parmakların koptuğu söylendi. Biz de parmakları aramaya başladık ve ilk önce tırnak kısmını bulduk. Sonra diğer parçaları aradık ve 2 parmak bulduk. Sahibine o sırada ulaşamadık ve 112’yi arayıp saklama koşullarını öğrendik. Sargı bezine sarıp derin dondurucuya koyduk. Daha sonra sosyal medyadan paylaşım yapıp sahibini bulduk. Geçmiş olsun dileklerimizi iletip parmakları teslim ettik” diye konuştu.