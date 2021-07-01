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Elif Çakal'ın 4 arkadaşı için gözaltı kararı

Sultangazi'de uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal'ın 4 arkadaşı için yakalama kararı çıkartıldı. Çakal'ın ölmeden önce arkadaşları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Asayiş 01.07.2021, 14:25

Sultangazi'de eski maden ocağındaki uçurumda cansız bedeni bulunan Elif Çakal'ın arkadaşları tarafından dövüldüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 zanlıdan 2'sini gözaltına aldı.

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