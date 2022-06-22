Elif Çakal cinayeti ile ilgili olay yerinde keşif yapıldı

Sultangazi’de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal’ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada, mahkemenin aldığı karar sonrası olay yerinde keşif yapıldı.

Sultangazi’de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal davasında mahkemenin kararı sonrası olay yerinde keşif yapıldı. Tutuksuz sanık G. K., U. B. ile suça sürüklenen T.Y., S.T., müştekiler Abdulkadir Aydın, Şüheda Tekin ve maktulün annesi Hacer Çakal ve avukatları, olay yeri inceleme ve bilirkişi ekipleri olayın yaşandığı yerde yapılan keşifte hazır bulundu.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında yapılan keşifte, olay yeri güvenlik şeridi içerisine alındı. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde ise basın mensuplarının görüntü alınmasına izin verilmedi.

Olay yerinde yapılan keşif sonrası İHA muhabirine açıklamadan bulunan Elif Çakal’ın annesi Hacer Çakal, “Benim çocuğum intihar edecek bir çocuk değildi. Ben bunların ceza almasını istiyorum. Benim çocuğumu yediler. İntihar edecek bir çocuk değildi. Kardeşini konuşturdum. Tecavüz etmeye kalkmışlar. Çocuğu orada sıkıştırmışlar. Koştuğu yerde mi düştü. Çocuğumu dövmüşler. İnsan, düşman düşmanına bunu yapmaz. Çocuğumu hayattan kopardılar. Geceleri sabaha kadar uyuyamıyorum. Dayanamıyorum, çok zor durumdayım. Bunların en ağır ceza almalarını istiyorum. Üstünü kapatırsalar başka canlarda yanar" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren keşfin ardından heyet bölgeden ayrıldı.