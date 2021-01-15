Eli bıçaklı genç, hem kardeşini hem kendisini yaraladı

Bursa’da kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Polis ekiplerine zorluk çıkartarak direnen bir şüpheli, ekipler tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evine gelen ve alkollü olduğu iddia edilen Halil K, annesi ve kız kardeşiyle tartışmaya başladı. Aynı binada ikamet eden ağabey Kader K, bağrışma sesleri üzerine bir alt katta oturan annesinin evine geldi. Tartışmaya müdahale eden Kader K. ile Halil K. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Halil K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla, Kader K.’yı elinden ve bacağından yaraladı. Bu sırada Halil K. kendisini de bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kavgaya müdahale ederken Halil K., Kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere direnerek zorluk çıkardı. Bu sırada ekiplerin ters kelepçe yaparak gözaltına alması kameralara yansıdı. Yaralı Kader K. ile Halil K., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi tamamlanan Halil K., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.