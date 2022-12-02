Elektrikli testere ve tabancalı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de bir eğlence mekânının önünde çıkan, elektrikli testere ve tabancanın kullanıldığı, 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

21 Kasım’ı 22 Kasım’a bağlayan gece Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta bulunan bir eğlence mekânı önünde elektrikli testere, bıçak ve tabancanın kullanıldığı kavga meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli Alihan G., Recep A. ile kardeşi Şükrü A.’yı tabancaya bacaklarından vurarak yaralamıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili inceleme başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden Alihan G.’yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına almıştı. Kavgayla karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli daha polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Alihan G., Kadir B. ve İbrahim D. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.