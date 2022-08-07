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Elektrikli scootere 2’si omuzda 6 kişi bindiler

Antalya’da elektrikli scootere 4 kişi bindi, yer bulamayan 2 genç ise arkadaşlarının omuzunda yolculuk yaptı. Hayatlarını hiçe sayan gençler, trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdü.

Asayiş 07.08.2022, 15:54
Elektrikli scootere 2’si omuzda 6 kişi bindiler

Antalya’da elektrikli scootere 4 kişi bindi, yer bulamayan 2 genç ise arkadaşlarının omuzunda yolculuk yaptı. Hayatlarını hiçe sayan gençler, trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdü.

İlginç, bir o kadar da tehlikeli görüntü Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi ve varyantlar bölgesinde çekildi. Elektrikli scootere binen 4 gencin iki arkadaşlarını da sırtına alması ile toplam 6 kişi cadde üzerinde yolculuk yaptı. Dengede durmakta oldukça güçlük çeken gençler kendi hayatlarını hiçe sayarken, trafik güvenliğini de tehlikeye düşürdü. Gençlerden en önde omuzda olanın ise cep telefonuyla görüşme yaptığı görüldü. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada izleyenlerin tepkisini çekti.

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