Elektrikli scooter ile karayolunda canını tehlikeye atarak giden genç kameralarda

Bursa’da elektrikli scooter ile karayolunda canını tehlikeye atarak seyreden genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir-İznik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli scooter ile seyahat etmek isteyen genç, sınırları zorlayarak canını hiçe saydı. Karanlık yolda süratli bir şekilde giden genç, trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.