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Elektrikli motosikletler çarpıştı: 3 yaralı
MANİSA'NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE İKİ ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 14.09.2020, 12:37
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki elektrikli motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza Manisa’nın Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Tren yolu geçidi üzerinde Ş.K. (62) kullandığı elektrikli motosikletle ters yönde ilerlerken, karşı yönden gelen H.S. (33) yönetimindeki elektrikli motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri ve H.S.’nin kullandığı motosiklette bulunan R.M. adlı kişi de yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleriyle Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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