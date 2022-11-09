Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Antalya’da bir dairede elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Mehmet Ekşi evde ısınmak amacıyla elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Ekşi’nin uykuya dalmasının ardından devrilen elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evdeki yangını kısa sürede kontrol altına alırken, Ekşi’yi hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ekşi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ekşi’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.