Elektrikli bisikletten düşen genç kız hastanede hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Armutalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için elektrikli bisikleti ile yola çıkan 18 yaşındaki Berfin Günden dengesini kaybederek yolda düştü. Yoldan geçen bir vatandaşın yerde yatan genç kızı görüp 112 Acil Servisi aramasının ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan genç kızın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazenin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Üniversite sınavlarına hazırlandığı ve bir otelde çalıştığı öğrenilen genç kızın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.