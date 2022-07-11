Elektrikli bisikletleri çalan zanlı tutuklandı

Adana’da 6 elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir ayda 6 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayının ardından harekete geçti. Söz konusu olayların yaşandığı bölgelerde 30 ayrı güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 60 saatlik kayıt izleyen ekipler, hırsızlığı yapanın ’gasp, yağma, kapkaç’ suçlarından 34 ayrı kaydı bulunan Mustafa G.’nin olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi Seyhan ilçesi’nin Obalar Caddesi’nde hırsızlık yaparken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mustafa G.’nin, ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için çaldığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G., tutuklandı.