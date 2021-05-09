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Elektrikli bisikletle ticari araç çarpıştı: 2 kız kardeş yaralandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ticari bir araçla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bisiklet üzerinden yola savrulan 2 kız kardeş yaralandı.

Asayiş 09.05.2021, 19:10
Elektrikli bisikletle ticari araç çarpıştı: 2 kız kardeş yaralandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ticari bir araçla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bisiklet üzerinden yola savrulan 2 kız kardeş yaralandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Türk Büyükleri Meydanı’nda Baklacı Mahallesi yönünden Alaşehir yönüne gelen Burak D. yönetimindeki 06 BVE 583 plakalı Fiat marka ticari araçla Akkeçili Mahallesi yönünden Sanayi Sitesi yönüne giden Nurşah D. (18) yönetimindeki elektrikli bisikletle kavşakta çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Nurşah D. ve arkasında bulunan kardeşi Ayşe D. (10) yaralandı. Nurşah D. yola savrulurken, Ayşe D. ise aracın altında kaldı. Kanlar içinde kalan yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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