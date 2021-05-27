Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada öldü, kamera kazayı kaydetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan şarjlı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Doğu Elagözlü Mahallesi Türbe Caddesi ile Ali Aksu Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Eriş’in kullandığı şarjlı bisiklet ile A.Y. idaresindeki 51 AAE 752 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Eriş, çarpışmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Suat Eriş ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suat Eriş, durumunun ağır olması sebebiyle yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Eriş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elektrikli bisiklet ile caddeden gelen hafif ticari aracın çarpışması, elektrikli bisikletin savrulması yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.