Elektrikli bisiklet park halindeki otomobilin kapısına çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde park haline geçen otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim İ. (75) isimli sürücünün 06 EE 1364 plakalı otomobili park haline geçtikten sonra sol yolcu kısmında bulunan Fevziye E.’nin araç kapısını açması sonucu, Orman Müdürlüğü istikametinden gelen Mustafa O. (67) idaresindeki elektrikli bisiklet açılan otomobilin kapısına çarptı. Yaralanan elektrikli bisiklet sürücü 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.