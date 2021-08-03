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Elektrikli bisiklet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklette bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Asayiş 03.08.2021, 10:04
Elektrikli bisiklet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobile arkadan çarpan elektrikli bisiklette bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Kaza Kartepe ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uluışık caddesi ile Kelebek Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu iki kişi elektrikli bisiklet ile cadde üzerinde seyir halindeyken Dursun S. yönetimindeki 55 NP 505 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan iki şahıs yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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