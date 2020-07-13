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Elektrikleri kesilmek istenen köylüler ortalığı savaş alanına çevirdi
ELEKTRİKLERİ KESİLMEK İSTENEN KÖYLÜLER ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Asayiş 13.07.2020, 17:26
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Şanlıurfa’da borçlarından dolayı elektrikleri kesilmek istenen köylüler, lastik yakıp yolu trafiğe kapattı, Dedaş’a ait araçlara zarar verdi.
Şanlıurfa’da borçlarından dolayı elektrikleri kesilmek istenen köylüler, lastik yakıp Akçakale - Ceylanpınar arasındaki yolu trafiğe kapattı. Akçakale ilçesine bağlı Büyüktaş, Bulutlu, Yeşiltepe, Kılıçlı, Karanfil, Alçalı, Büyüktokaç, Karlıova gibi yaklaşık 10 kırsal mahalleden toplanan köylüler, iddiaya göre ödenmeyen borçlarından dolayı Dedaş ekiplerince elektrikleri kesilmek istendi. Köylüler, yolda ekiplerin araçlarını durdurarak, taş ve sopalarla zarar verdi. Araçları ateşe vermek isteyen ekiplere olay yerine giden jandarma ekipleri engel oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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