banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Kırmızı et fiyatları ne kadar? Kdv indirimi kırmızı ete nasıl yansıdı?
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya Kırım'dan ayrılıyor
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
Rusya'dan siber saldırı açıklaması!

Elektrikleri kesik olan otomobil yetkili servisi 20 gündür jeneratörle çalışıyor

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomobil yetkili servisi, yağışlar sonrasında elektrik hattının kopmasıyla birlikte 20 gündür jeneratör yardımıyla çalışıyor. Elektrik kesintisi yüzünden işleri zamanında yetiştiremeyen yetkili servis görevlileri, müşterilerini kaybetmemek için sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Asayiş 16.02.2022, 15:28
Elektrikleri kesik olan otomobil yetkili servisi 20 gündür jeneratörle çalışıyor

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomobil yetkili servisi, yağışlar sonrasında elektrik hattının kopmasıyla birlikte 20 gündür jeneratör yardımıyla çalışıyor. Elektrik kesintisi yüzünden işleri zamanında yetiştiremeyen yetkili servis görevlileri, müşterilerini kaybetmemek için sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde çalışmalarını sürdüren bir otomobil yetkili servisini besleyen elektrik hatları, 20 gün önce ilçe genelinde etkili olan yağışlar sonrasında koptu. İş yerinde elektriklerin bir anda kesilmesinin ardından servis yetkilileri sıkıntının ne olduğunu anlayabilmek için Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) görevlilerini çağırdı. Bölgede inceleme yapan SEDAŞ görevlileri, hattın koptuğu için elektriklerin kesildiğini tespit ederek bunun onarılması gerektiğini söyledi. Ancak 20 gün geçmesine rağmen kopan hatta herhangi bir bakım çalışması yapılmadı. Otomobil yetkili servisi çalışanları, kendilerine düşük voltajlı elektrik sağlanması üzerine jeneratör yardımıyla işlerini devam ettirdi. Düşük voltaj sebebiyle makinalarının büyük bir kısmını çalıştıramadıklarını, işlerinde gecikmeler olduğu için de müşterilerini kaybetmeye başladıklarını söyleyen yetkili servis sorumluları, sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor.

“Makinalarımızın yüzde 80’ini çalıştıramıyoruz”

Yaklaşık 20 gün önce, büyük yağışlardan hemen sonra servise elektrik taşıyan ana hatlarda bir sorun oluştuğunu söyleyen yetkili servis müdürü Muhsin Kaya, “Biz bunu ilgili elektrik dağıtım firmasına bildirdiğimizde geldiler, baktılar. Bu hatların koptuğunu ve bunların yenilenmesi gerektiğini söylediler. Yenilenmesi gereken hatlarla ilgili daha öncesinde zaten biz o hatlarla ilgili kendimiz montaj yaptırıp elektrik dağıtım şirketine burayı hibe etmiştik. Elektrik kesintisinin üzerinden yaklaşık 20 gün geçti. Hala bir türlü bu hatları yenileyemediler. 4 defa ‘Yarın geleceğiz’, ‘Öbür gün geleceğiz’, ‘Bir sonraki gün geleceğiz’ gibi mesaj attılar ve yenileyeceğiz dedikleri gün sabahtan akşama kadar bölgede elektriği komple kestiler. Ama hatlarımız yenilenmedi. Biz de burada jeneratör yardımıyla ve alçak gerilime bağladıkları hatlarımızdaki düşük voltajla çalışmaya çalışıyoruz. Makinalarımızın yüzde 80’ini çalıştıramıyoruz. Ama sırayla çalıştırmak için jeneratörü devreye alıp makinaları çalıştırarak işimizi yürütmeye çalışıyoruz” dedi.

“Elektrik şirketi bir türlü bu sorunu çözmüyor”

Yangın pompasının da hiç çalışmadığını kaydeden Kaya, “Jeneratörü çalıştırdığımızda da devreye giremiyor, voltajı yetmiyor. Allah korusun burada bir yangın olsa bütün sistemimiz var, hatlarımız var ama yangın pompamız devreye girmeyecek. Dolayısıyla yangını söndüremeyeceğiz. Aynı şekilde fırınları kullanamıyoruz, havalandırma sistemini kullanamıyoruz. Fosseptik pompalarımızı kullanamıyoruz. Vidanjör çağırıp fosseptiği boşaltıyoruz. 20 gündür biz burada doğru düzgün hiçbir makinamızı kullanamıyoruz. Kullanmaya çalıştıklarımızın, zorladıklarımızın da motorunu yakıyoruz. Çünkü voltajlar düşük geliyor. Ama elektrik şirketi bir türlü bu sorunu çözmüyor. Sanki çok uzak bir memleketteyiz. Burası Kocaeli ve İstanbul’un bağlandığı nokta. 50 metre sonramız İstanbul. Elektrik şirketi maalesef bu sorunu bir türlü çözemedi” diye konuştu.

“4 tane şirketle çalışmayı sonlandırmak durumunda kaldık”

Bu süreçte verimli çalışamadıkları için işlerinde aksamalar olduğunu vurgulayan Kaya, “Taahhütlü işler yapıyoruz, müşterilerimize zamanında bu hizmeti vermemiz lazım. Bu gecikmelerden dolayı da yaklaşık 4 tane şirketle çalışmayı sonlandırmak durumunda kaldık. Çünkü müşterilerimize verdiğimiz sözümüzü tutamadık. Müşterilerimizden olduk, gelir kaybı yaşıyoruz, iş kaybı yaşıyoruz. 1-2 gün de değil, 20 gündür bunu sürekli yaşıyoruz. Mutlaka bunun bir çözümü olacak. Eğer biz bu şekilde çözüm alamayacaksak hem gelir kaybımızla ilgili hem de yaşadığımız sorunlarla ilgili dava açacağız. Bir an önce sorunumuzun çözülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11