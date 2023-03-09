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Elektrik trafosundaki yangın paniğe sebep oldu

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Elektrik trafosundaki yangın paniğe sebep oldu

Edirne’de Hükümet Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda yangın paniğe sebep oldu.

Asayiş 09.03.2023, 17:25
Elektrik trafosundaki yangın paniğe sebep oldu

Edirne’de Hükümet Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda yangın paniğe sebep oldu.

Edirne merkez Hükümet Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, trafo etrafında önlem aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Trafo ise kullanılmaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye gelen ekipler trafonun içini açarak inceleme başlattı.

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